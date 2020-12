Prefeitura divulga resultado preliminar do edital Sidney Santos 

Sidney Santos Foto: Divulgação

Por O Dia

Maricá - A Comissão de seleção da Secretaria de Cultura divulgou nesta segunda-feira (07/12) no Jornal Oficial de Maricá (JOM) o resultado preliminar com a classificação dos inscritos no Prêmio Sidney Santos, homenagem ao cantor que foi referência na música em Maricá e que faleceu recentemente. Trata-se do edital que seleciona 40 pessoas físicas que sejam maiores de 60 anos e estejam há 30 anos ou mais em atividade dedicada à cultura brasileira, os chamados “Mestres Artísticos”.



Os 40 escolhidos dos 62 inscritos receberão o prêmio de R$ 3 mil, com a contrapartida de realizarem atividades culturais gratuitas em espaços públicos ou cederem uma obra de arte à Secretaria de Cultura.



O prêmio está disposto no inciso III da Lei Federal 14.017/2020, a Lei Aldir Blanc, que estabelece a confecção de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, espaços, iniciativas, cursos, produções, desenvolvimento de atividades de economia criativa, economia solidária, entre outros programas de incentivo à cultura.



“É um grande reconhecimento dessas pessoas que desenvolveram e se empenharam por muito tempo para difundir a cultura no município. Estamos muito felizes por este resultado”, disse o subsecretário de cultura, Phelippe Vieira de Miranda



As inscrições foram feitas pelo site https://bit.ly/premiosidneysantos. Os interessados tiveram que apresentar portfólio atualizado com um breve histórico de atividades realizadas em Maricá nos últimos dois anos. O portfólio pôde ser apresentado em formato digital ou, na impossibilidade deste, cartas de referência. Após a aferição de todo material enviado, a equipe selecionou os 40 que mais se adequaram aos critérios previstos no edital. Além do subsídio, os ganhadores gravarão um depoimento contando sua história e sua relação com a cidade.



Aqueles que se sentirem lesados por não terem sido selecionados, poderão solicitar o recurso através do e-mail premiosidneysantos@gmail.com dentro do prazo de dois dias. Após esta etapa, serão analisados os recursos e divulgado o resultado final. Depois de concluídas todas as fases e cumpridos os trâmites legais, o município fará o repasse do prêmio até o dia 22 de dezembro.