Previsão de alerta de chuvas fortes na cidade Foto: Arquivo Mais

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 15:57

Maricá - A Secretaria de Proteção e Defesa Civil informa nesta terça-feira (08/12) que a cidade entrou em estado de atenção por conta das possíveis fortes chuvas, porém no decorrer do dia não aconteceram tempestades como a previsão sinalizava.

De qualquer forma o banho de mar é desaconselhado e a prática de surf também, em todas as praias do município.



O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN) indica quantidades acumuladas de de chuvas em até 20,19mm na cidade, e para as próximas 24 horas, há previsão de acumulados de chuva de mais de 60 mm, o que muda a normalidade para o estágio de atenção.



Porém na tarde desta terça-feira o Sol deu as caras em vários pontos da cidade e aparentemente não se vê sinal de chuvas.