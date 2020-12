Programa Renda Básica Cidadania Foto: Evelen Gouvêa

Maricá - Depois de ser destaque na imprensa internacional com publicação de reportagens sobre a discussão de renda básica no mundo, o Programa Renda Básica de Cidadania (RBC), implantado em Maricá em 2013, ganhou repercussão na imprensa sueca na última sexta-feira. A revista Syre, especializada em temas como renda básica, direitos humanos, sustentabilidade e integridade, publicou uma série de reportagens apresentando o programa e destacando sua importância para a população de Maricá, principalmente nesse período de pandemia.



A reportagem também faz menção ao destaque que o programa ganhou na mídia internacional como nos EUA, Holanda, Japão, entre outros países. O resultado desse alcance citado na matéria se deu pela combinação com outras medidas de apoio como o Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT) e o Programa de Amparo ao Emprego (PAE), que fizeram com que o município conseguisse manter a economia equilibrada e até mesmo criar empregos em pleno período de pandemia da Covid-19.



A revista abordou também o crescimento das receitas fiscais do município que aumentaram 15% em abril e maio – meses mais agudos da pandemia – enquanto no mesmo período a arrecadação tributária caiu em média 30% no restante do Estado do Rio de Janeiro, segundo reportagem do jornal El País.



Com uma estratégia bem-sucedida durante a pandemia – uma das mais ambiciosas do mundo, de acordo com o jornal Boston Review – a cidade começou a ser vista como modelo. A reportagem trouxe também opiniões de especialistas renomados sobre o assunto, como o professor Fábio da Universidade Federal Fluminense (UFF), Fábio Waltenberg e o professor da Escola de Administração de São Paulo, Eduardo Henrique Diniz.



Em outro artigo, a equipe de reportagem acompanhou uma beneficiária do Mumbuca, que descreveu os benefícios que a moeda traz para ela e sua família. Com uma conexão de mais de 8.000 empresas – entre supermercados, farmácias, lojas de calçados, lojas de produtos alimentícios e têxtil cadastradas no programa – a moradora de Maricá comemorou o feito.



Já na terceira reportagem, o assunto tratado foi a relação do Renda Básica de Cidadania com a responsabilidade social impulsionada pelo comércio local. Segundo especialistas ouvidos pela Syre, as moedas locais podem contribuir para um consumo mais ecológico, já que, em vez do usuário comprar produtos que são enviados para outros países, ele começa a comprar localmente.