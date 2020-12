82ª DP de Maricá Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Maricá - Na manhã deste sábado, Policiais Militares do PATAMO faziam um patrulhamento de rotina no Condomínio Minha Casa Minha Vida em Inoã quando avistaram homens com atitudes suspeitas. Os elementos fugiram quando os Policiais se aproximaram, menos um que não conseguiu escapar e foi preso com uma moto roubada e grande carga de drogas, um celular e 3 transmissores.

O homem foi identificado como Miguel Peixoto " Mineirinho ", 20 anos. Foi preso e levado para a 82ª DP de Maricá e logo após foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Niterói.