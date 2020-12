Festas de fim de ano podem ter até 20 pessoas. Foto: Internet

Por O Dia

Maricá - Na última quarta-feira foi publicada no jornal oficial do município, a proibição de festas de fim de ano com mais de 20 pessoas devido o aumento de casos de COVID-19 em Maricá.

Este decreto proíbe aglomerações com mais de 20 pessoas em eventos de ambiente abertos ou fechados. Desta forma a disseminação do vírus irá diminuir neste fim de ano e o risco de contágio será menor estatisticamente. É importante que nas festas tenha álcool gel disponível para todos os presentes e que todos sigam as normas prescritas pela OMS contra a pandemia de coronavírus.