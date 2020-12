Enel Maricá Foto: Lsm

Por O Dia

Maricá - Nesta terça-feira (29/12) após ventos e uma chuva que durou aproximadamente 20 minutos moradores do bairro de Cordeirinho ficaram várias horas apenas com uma fase de energia elétrica.



Isso durou por mais ou menos umas sete horas, começou por volta das 15:30 até às 23:45 da noite, quando aparentemente homens da empresa trabalhavam na rua 94 (próximo a futura nova unidade de atendimento de saúde), quando em fim a luz voltou, após 45 minutos ela caiu por completa.



Moradores de diversas ruas do bairro seguem SEM LUZ até agora. E não existe nenhuma previsão da ENEL para o retorno da iluminação e moradores relatam que não avistam nenhum funcionário da companhia trabalhando no local para a normalização do problema.



A ENEL é uma das empresas campeãs em processos e mal atendimento aos consumidores.



Moradores seguem sem luz em algumas ruas por mais de 12 horas....vale lembrar que é possível exigir uma compensação por danos morais podendo ser requerida no âmbito do Juizado Especial Cível, popularmente conhecidos como Pequenas Causas, quando o prejuízo for de até 40 salários mínimos e não houver necessidade de perícia.