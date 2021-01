Residências próximas a nova unidade de saúde que será construída pela Prefeitura de Maricá, sem luz. Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Maricá - A ENEL parece não investir na infraestrutura da região oceânica da cidade de Maricá, o bairro de Cordeirinho um dos mais nobres e lindos da cidade, onde Darcy Ribeiro, a cantora Maysa, Beth Carvalho e João Saldanha e tantas outras personalidades escolheram pra viver, no início da noite desta quinta-feira, o último dia de 2020 (31/12) mais uma vez os moradores sofrem com a falta de infraestrutura da empresa.



Na última terça-feira (29/12) moradores de diversas ruas ficaram sem energia em suas casas, a normalização aconteceu somente na quarta-feira (30/12) no final da tarde, foram 24 horas sem energia, segundo a concessionária, o problema era um transformador na rua 94 que havia sido trocado por um totalmente novo.



Após 24 horas, no início da noite de hoje (31/12), a última noite do ano parece que será no escuro para os mesmos moradores do bairro, após uma ventania seguida de uma trombada de chuva de verão que não teve raios e nem durou 30 minutos, o inevitável (ao menos quando se trata de ENEL) aconteceu, a falta de luz novamente no mesmo local.



Sr. Ferreira, morador do bairro falou com nossa redação e disse: "Não dá pra

contar com a ENEL, vou instalar placas de energia solar para não passar mais por isso, fico pensando quem está doente e depende de luz elétrica para ligar um aparelho de nebulização, uma tristeza essa empresa" relata.