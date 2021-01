Lucas Santos era ativista da Unegro (União de Negras e Negros pela Igualdade) Foto: Rede Social

04/01/2021

Maricá - Na noite de domingo (03/01) dois homens foram baleados no bairro de São José do imbassaí, o crime aconteceu na Comunidade da Linha.

Segundo nossa apuração dois elementos encapuzados chegaram ao local do crime (a comunidade da "Linha") em uma moto e efetuaram vários disparos contra os irmãos Lucas dos Santos, de 23 anos, e Michael dos Santos, e fugiram.

Os irmãos foram socorridos e levados para o Hospital Conde Modesto Leal

Lucas dos Santos, de 23 anos, baleado por criminosos na Comunidade da Linha, em São José do Imbassaí, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro da cidade.



Lucas dos Santos não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, ele era militante do PCdoB de Maricá e ativista da Unegro (União de Negras e Negros pela Igualdade) e segundo informações muito querido por todos.

O irmão segue internado e permanece instável.



Não se sabe a motivação do crime.