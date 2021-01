Prefeitura realiza obras em vários bairros de Maricá Foto: SOMAR

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 10:31 | Atualizado 05/01/2021 10:32

Maricá - A Prefeitura de Maricá através da SOMAR (Serviços de Obras de Maricá) já neste início de 2021, continuam com as obras de revitalização em diversos bairros da cidade.

No Bosque Fundo em Inoã, já nesta segunda-feira (04/01) a Rua Manoel Gomes Quintanilha, foi totalmente pavimentada. A rua tem 200 metros de extensão e recebeu 160 toneladas de massa asfáltica. Já em São José do Imbassaí, as ruas 12 de Julho e 31 de Março foram finalmente pavimentadas (após vários pedidos dos moradores ao longo dos anos, inclusive recebemos esses pedidos diversas vezes em nossa redação).



Em Bambuí, uma equipe de obras trabalhou na estrada que dá acesso ao bairro trocando o asfalto e o reforço da base. Já em Itaipuaçu foi a vez da Estrada de Itaipuaçu, local de muitas reclamações de moradores e motoristas devido a enorme quantidade de buracos, ali foi realizada a operação tapa-buracos, em diversas vias da localidade.

Publicidade

Em Ponta Negra foi a vez da Rua Capitão José Caetano de Oliveira, que também recebeu a operação tapa-buraco.