Publicado 05/01/2021 16:07

Maricá - A Coordenadoria Especial de Proteção Animal de Maricá abre inscrições para a castração de cães e gatos, dentro do Programa Municipal de Controle Reprodutivo para os tutores. As inscrições serão realizadas na sede do órgão (Rua Prefeito Hilário Costa e Silva, número 100, Parque Eldorado) nos dias 11, 13 e 15 de janeiro, a partir das 8h. Serão distribuídas 30 senhas, equivalentes a 10 por dia para cadelas.



As inscrições de felinos (machos e fêmeas) e cães são todas as segundas, quartas e sextas das 9h às 11h. Os animais precisam ter entre 5 meses e 6 meses de idade.



Para o cadastramento os interessados deverão apresentar cópia dos seguintes documentos: comprovante de residência do município de Maricá, identidade, CPF e comprovante de rendimentos, já que o projeto é destinado principalmente às pessoas que não têm condições de pagar as cirurgias de ovariosalpingohisterectomia (retirada do útero e do ovário através de processo cirúrgico) ou orquiectomia (retirada dos testículos) numa clínica veterinária particular e cópia de qualquer documento que comprove renda familiar de até três salários mínimos.



De acordo com as regras para castração, não serão realizadas cirurgias em cadelas no cio, prenhas, nem em lactação. Também não serão realizadas cirurgias em animais braquicefálicos (boxer, shith-zu, pug, gato persa).



Somente será realizada a de castração de uma cadela por cadastro de pessoa física (CPF) do tutor, sendo o total de 2 animais por CPF, com o objetivo de mais famílias serem beneficiadas.



A Coordenadoria Especial de Proteção Animal realiza as castrações gratuitas em cães e gatos desde maio de 2019. Ao todo, 3530 animais já foram castrados até hoje.