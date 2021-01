Itaipuaçu terá reforço de segurança pública com projeto piloto Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 09:39

Maricá - O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, esteve reunido nesta quarta-feira (27/01) com o secretário de estado de Polícia Militar, coronel Rogério Figueiredo, para conhecer detalhes de um programa que está em desenvolvimento no Governo do Estado batizado de “Bairro Seguro”. O município será o primeiro fora da capital a contar com o programa. O bairro piloto será Itaipuaçu. Dependendo ainda da definição do governador em exercício, Cláudio Castro, a previsão é que possa ser implantado em cerca de 40 dias.



O encontro realizado no Centro Administrativo de Itaipuaçu teve a participação dos secretários João Maurício de Freitas (Secretário de Governo), Renato Machado (Somar), Júlio Veras (Secretaria de Ordem Pública e Gabinete Institucional (SEOP)) e do comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói) coronel Sylvio Guerra.



Segundo o secretário de Polícia Militar a reunião serviu para apresentar o programa e os recursos necessários para sua execução. “Tivemos uma conversa bem proveitosa na qual estabelecemos quais recursos necessários. O programa tem uma filosofia de proximidade. É um policiamento que vai precisar muito da participação da população. O planejamento visa a parte oceânica, a parte residencial e comercial também. Ele funcionará 24 horas”, explicou o secretário, informando que ainda não está definido o efetivo que atenderá a região.



Para o prefeito Fabiano Horta a escolha de Itaipuaçu para piloto do programa é importante. “Trata-se de um programa com um conceito de atuação policial de proximidade. A polícia mais presente no bairro e atuando em interação com a comunidade. Nos comprometemos a oferecer a contrapartida necessária para que o projeto seja efetivamente executado. Itaipuaçu cada vez mais apresenta características de localidades com forte adensamento populacional, gerando demanda por um projeto de segurança pública dessa natureza”, afirmou.