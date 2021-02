Barco naufraga na lagoa de S. José do Imbassaí Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 10:10

No último domingo, aconteceu um fato curioso em Maricá. Um grupo de pescadores resgataram 7 pessoas após um naufrágio durante a tarde, na Lagoa de São José do Imbassaí, em Maricá.

Segundo o levantamento da redação do Jornal O Dia Maricá, os pescadores teriam avistado pessoas boiando na água utilizando o colete salva-vidas. Todos foram resgatados com vida e passam bem. O barco no qual as 7 pessoas estavam virou na lagoa em uma parte onde a profundidade é de aproximadamente 3 metros.