Coronavac Foto: Marcos Fabrício

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 14:37

Maricá - Segundo o boletim divulgado na noite da última terça pela Secretaria Municipal de saúde de Maricá, a cidade registrou mais 3 mortes causadas por coronavírus.

Entre os mortos estão 3 mulheres com idades de 69, 60 e 96 anos, moradoras de Cordeirinho e Itaipuaçu. Segundo as informações divulgadas pelo boletim, mais 41 pessoas testaram positivo para COVID-19 nas últimas 24 horas. Maricá segue com 20 mortes em análise e 200 casos ativos.



A cidade confirma no momento 10.255 casos , 234 mortes e 9.821 curados.