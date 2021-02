O caso do roubo da empresa que transportava cigarros foi registrado na 82ª Delegacia Policial no Centro da cidade. Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 16:57 | Atualizado 03/02/2021 16:59

Maricá - Um veículo de uma empresa de cigarros foi assaltado nesta quinta-feira (03/02) no bairro de São José do Imbassaí.

O motorista estava fazendo entregas das vendas de cigarros em comércios no bairro quando foi surpreendido por criminosos que entraram dentro do veículo o ameaçando com arma de fogo e o levarama até uma rua deserta no Parque Nanci, onde realizaram o assalto. Na rua Albatroz no Parque Nanci, várias testemunhas viram tudo e relataram a Pol[icia.

Publicidade

Os bandidos levaram R$ 14.000,00 (quatorze mil reais em mercadorias) e o caso foi registrado na 82ª DP no Centro da cidade.