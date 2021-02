Novas tendas guarda-vidas em Jaconé e Boqueirão Foto: Clarildo Menezes

Publicado 04/02/2021 08:09

Maricá - A praia de Jaconé e a lagoa do Boqueirão contam desde a última segunda-feira (01/02) com guarda-vidas, que garantem a segurança dos banhistas. As tendas instaladas pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá, contarão com guarda-vidas diariamente.



O posto de Jaconé abrange uma área de aproximadamente 6 quilômetros, entre a Rua Roberto Marinho até a 47, divisa entre Maricá e Saquarema.



De acordo com o secretário Fabrício Bittencourt, a proposta é montar postos de segurança para os banhistas. “Ativamos o posto de salvamento aquático de Jaconé, onde temos de 5 a 6 km de orla, visando atender os banhistas e possíveis salvamentos no mar que tem características perigosas”, explicou.



Cada posto servirá como ponto de referência e segurança nas orlas. O posto de salvamento na orla Boqueirão foi reativado, onde há uma grande concentração de pessoas naquela região no período de verão.



Moradora de Jaconé, a cabeleireira Débora Silva, 28, aprovou a iniciativa da Prefeitura de Maricá. “Estamos mais seguros agora, temos guarda-vidas, coisa que aqui em Jaconé estava precisando muito”, concluiu.