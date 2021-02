82ª DP de Maricá Foto: Karla Miranda

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 12:04 | Atualizado 04/02/2021 13:28

Maricá - Durante uma operação policial na Comunidade do Cocadinha, em Maricá, na manhã de ontem um homem foi baleado durante confronto com policiais e morreu. Ele ainda foi levado ao hospital mas já chegou lá sem vida. A operação contou com o BOPE, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar.

Segundo o levantamento da redação do Jornal O Dia Maricá, ao chegar no local, os policiais foram recebidos a tiros, iniciando o confronto. Durante o confronto, um homem identificado como 'Jacaré' foi baleado.



O caso foi registrado na 82ª dp de Maricá e será investigado pela Divisão de Homicídios.