Por O Dia

Publicado 04/02/2021 13:27

Maricá - O terminal rodoviário José Ferreira da Silva, em Itaipuaçu, recebeu na manhã desta quinta-feira (04/02) mais uma edição do projeto “Marica Mais Verde”, desenvolvido pela Secretaria de Cidade Sustentável. Cerca de 100 espécies de plantas nativas na Mata Atlântica, entre elas ipê rosa, amarelo, capim-limão, graviola, pata de paca, oiti, goiabeira, ameixa, jenipapo, aroeira, foram entregues gratuitamente.



Além de receber as mudas, técnicos da secretaria orientaram sobre o plantio e os cuidados que devem ser adotados para o crescimento delas. Segundo a bióloga Stella de Lima, o objetivo do projeto é estimular o plantio de mudas em todos os distritos do município. “Esse programa deixa a cidade mais verde. Ver as pessoas adotando as mudas é algo que nos motiva”, destacou a bióloga.



Entre os que procuraram a tenda estava a estudante Karol Bull, de 18 anos, moradora de Itaipuaçu. “É muito importante esse projeto para conscientizar a população de plantar mais. Eu sou apaixonada por plantas, já garanti as minhas mudinhas”, ressaltou ela, que levou capim-limão mudas de ipê rosa e ipê amarelo.



Neste mês de fevereiro, o programa passa pelos bairros de Inoã (Passarela no quilômetro 15,5 – 11/02), Flamengo (Avenida Roberto Silveira – 18/02) e Ponta Negra (Na Praça Nossa Senhora das Graças - 25/02). Em março, as mudas estarão disponíveis em São José do Imbassaí (passarela no quilômetro 22– 04/03), Marques (Rodovia Amaral Peixoto, km 31 – 11/03), Praça Orlando de Barros (18/03) e no Caxito (passarela – 25/03). A distribuição começa sempre às 9 horas.