82ª DP de Maricá Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 12:10

Maricá - Na última quinta-feira, um carro foi roubado na Rod. Ernani do Amaral Peixoto no KM 15,5.

Segundo o levantamento da redação do Jornal O Dia Maricá, um homem estacionou seu Fiat Palio de cor vermelha e placa KON-9895/RJ, pela manhã no estacionamento do Shopping Inoã Center. Quando retornou do trabalho para buscar seu carro e se dirigir para sua residência, ele foi surpreendido com a ausência do carro no local.

Publicidade

O proprietário prestou queixa na Delegacia Civil de Maricá e o caso foi registrado.