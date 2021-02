Aviso de Bloqueio Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 17:28

Maricá - A Prefeitura de Maricá, através da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), iniciou nesta terça-feira (09/02) a interdição da rotatória na Avenida 2 com a Estrada dos Cajueiros, para a troca de solo, reforço da base e manutenção do asfalto.



A ação faz parte do mutirão em Itaipuaçu, que teve início no dia 1º de fevereiro. O bloqueio da via irá durar até sexta-feira (12/02).



Os motoristas que se destinam ao bairro, devem seguir pela Rua Circular com 66, Rua 63 com Estrada dos Cajueiros, Avenida 2 com Rua 67, Praia dos Cajueiros e Rua 32 com Rua 64.