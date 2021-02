Maricá

Obra interdita parcialmente Estrada dos Cajueiros

Os motoristas que se destinam ao bairro, devem seguir pela Rua Circular com 66, Rua 63 com Estrada dos Cajueiros, Avenida 2 com Rua 67, Praia dos Cajueiros e Rua 32 com Rua 64.

Publicado há 16 horas