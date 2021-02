Ponte para pedestres construída em Itaipuaçu Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 15:01

Maricá -A Prefeitura de Maricá concluiu a intervenção realizada na passarela da Rua 13, no Jardim Atlântico Oeste, entre as ruas 36 e 37, em Itaipuaçu. Com isso, seu acesso está liberado para pedestres. No último dia 09/02, a Prefeitura, por meio da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), realizou a limpeza do entorno e colocou pedras entre a ponte e o terreno, enquanto era realizado o serviço de construção de uma passagem de concreto de pedestres, que oferecesse segurança para os usuários da localidade.



Antes do reparo havia uma passagem improvisada construída por moradores de forma irregular, que colocava em risco as pessoas que passavam por ali. Esta é mais uma intervenção do mutirão, que desde o dia 01/02 realiza diversos serviços de obras e conservação na região de Itaipuaçu.