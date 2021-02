Praia de Ponta Negra Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 21:34

Maricá - Os motoristas que circularem pela cidade no período de Carnaval devem ficar atentos às mudanças efetuadas no trânsito. A Secretaria de Trânsito preparou um esquema especial, até o dia 17/02, nas principais ruas e avenidas dos bairros de Ponta Negra, Espraiado, Itaipuaçu e Cordeirinho, locais que normalmente atraem grande público nos feriados em virtude de suas belezas naturais, mesmo com o cancelamento pela Prefeitura da festividade carnavalesca. As medidas seguem as regras de distanciamento social em combate à pandemia da Covid-19.



“Nesse período, o fluxo de veículos aumenta bastante, principalmente no acesso às praias. Então, montamos um esquema de trânsito que visa o menor impacto na mobilidade, e que, ao mesmo tempo, garante o ordenamento urbano”, declarou o secretário de Trânsito, Márcio Silva Carvalho.



Ainda segundo o secretário, a equipe optou por fechar o mínimo de trechos possíveis para evitar transtornos aos moradores e também aos visitantes. “Trabalharemos com uma escala de 12×36 que contará com o efetivo de 60 orientadores de trânsito por dia, distribuídos nos quatro distritos, com reforço nas áreas críticas de centros comerciais e de praias. Contaremos também com o reforço dos agentes de trânsito, que atuarão na fiscalização nas ruas durante a operação carnaval”, afirmou.



Em Ponta Negra, ficará fechada parte da orla (do posto de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros até a Rua 163, com a Avenida Maysa). O objetivo é coibir a passagem de blocos carnavalescos não oficiais, uma vez que esse setor tradicionalmente é usado para a passagem dos blocos carnavalescos.



Ainda no mesmo bairro, outro ponto que sofrerá alteração é o binário no centro (divisão do trânsito em duas vias principais em mão única) do pórtico de boas-vindas, próximo ao Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO), até à ponte.



O terceiro local de bloqueio é o acesso ao Farol de Ponta Negra que será fechado para veículos e liberado apenas para pedestres.



Na região do Espraiado, bairro contemplado com uma cachoeira, seis orientadores de trânsito da região irão garantir o ordenamento do estacionamento ao longo da Estrada do Espraiado. Também haverá bloqueio de veículos para o acesso à cachoeira na altura da Ponte Solar Dom Quixote, situada no ponto final do Tarifa Zero (Vermelhinho). A ação contará também com equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente.



Já em Cordeirinho, ficará fechado para veículos o trecho da orla da Rua 90 com a Avenida Maísa, com acesso liberado apenas para pedestres.



No outro ponto da cidade, em Itaipuaçu, a Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1) contará com orientadores de trânsito para garantir o acesso de veículos no trecho da Rua 37 à orla.



Também em Itaipuaçu, no Recanto, os acessos à praia contarão com cinco orientadores de trânsito, auxiliando os motoristas para estacionarem nas vagas regulamentadas. Quando as vagas preenchidas, o acesso será fechado para veículos e livre para pedestres. Vale ressaltar que a ponte do Recanto também poderá ser bloqueada para a entrada de automóveis, dependendo do fluxo, ficando aberta somente para a saída.