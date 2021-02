82ª DP de Maricá Foto: Julios Costa

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 12:35

Maricá - Na tarde do último domingo, no Centro Veneto, em Itaipuaçu, dois elementos se dirigiram até o caixa, começaram a golpear o mesmo e ligaram para uma terceira pessoa. Sendo observados pelo vigilante do centro comercial que acionou a segurança privada os homens saíram do local sem êxito na ação.

O caixa eletrônico chegou a ser arrombado porém os bandidos não conseguiram acessar o cofre, fugindo em seguida. A PM foi acionada ao local e o caso foi registrado na 82ª DP de Maricá.