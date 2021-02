Reabertura do canal da Barra Foto: Julios Costa

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 22:58

Maricá - A Prefeitura de Maricá iniciou nesta quarta-feira (17/02) a reabertura do canal da Barra de Maricá. Realizada através da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), a ação emergencial foi necessária em função da recente mortandade de peixes (corvinas) registrada na região do Caju.



Segundo avaliações iniciais, a mortandade teria ocorrido por falta de oxigenação das águas da lagoa. A abertura, que é controlada, permite a entrada de água do mar e a saída de água da lagoa, uma troca que, em ocasiões anteriores, trouxe benefícios ao ambiente lagunar, com melhoria geral dos índices de controle.



No primeiro dia de trabalho, duas retroescavadeiras podiam ser vistas atuando no local. Outras quatro máquinas chegam nesta quinta-feira pela manhã para auxiliar no trabalho que deve seguir, em dois turnos, com início a partir das 8h, pelos próximos 15 dias. O efetivo pode contar com até 12 máquinas para facilitar o trabalho.



“É um trabalho pesado, contínuo e que vai ser um pouco mais difícil porque na ressaca do final do ano, o mar empurrou muita areia aqui para essa área entre o canal da Barra e a lagoa”, declarou o presidente da Somar, Renato Machado.