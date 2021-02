A Secretaria de Educação de Maricá vai apresentar o projeto social, a ser desenvolvido nas escolas do município, envolvendo a participação desses universitários. Foto: Marcos Fabrício

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 10:51

Maricá - Os estudantes dos cursos de Análise de Sistemas, Enfermagem, Pedadogia, Psicologia e Serviço Social que são bolsistas do programa Passaporte Universitário terão um compromisso importante nesta sexta-feira (19/02): a Secretaria de Educação de Maricá vai apresentar o projeto social, a ser desenvolvido nas escolas do município, envolvendo a participação desses universitários.



“A Secretaria de Educação está criando ações de diagnóstico nas escolas da cidade e, para isso, contaremos com os contemplados do Passaporte Universitário. É importante dar a esses universitários a ambientação dentro da sua área de estudo e ao mesmo tempo contribuir com o município que investe na qualificação profissional deles”, afirmou a secretária Adriana Costa.



As reuniões serão realizadas no CEPT Zilca Lopes da Fontoura (Rua Barão de Inoã 137, no Centro), observando os protocolos de distanciamento social para prevenção da Covid-19. Os alunos de Psicologia devem comparecer ao local às 9h30 e os de Serviço Social às 10h30. À tarde, será a vez dos estudantes de Enfermagem (14h) e Pedagogia e Análise de Sistemas (15h).



Os alunos que estão, pelo menos, no quarto período dos cursos citados serão convocados a integrar o projeto, de acordo com a legislação que criou o Passaporte Universitário, que prevê a necessidade de contrapartida social por parte dos beneficiados pelo programa.



“Todos os alunos que foram contemplados com bolsas de estudo pelo Programa têm como contrapartida social a prestação de serviços à comunidade. Desta forma, teremos nestas ações sociais a contribuição dos bolsistas em atividades ligadas à sua área de estudo, dentro do município”, explicou a subsecretária de Políticas Públicas Educacionais, Denise Crispim, que coordena o Passaporte Universitário.



A Secretaria de Educação esclarece que os alunos dos demais cursos universitários, que não foram selecionados neste momento, também deverão cumprir a contrapartida social prevista na lei, em suas respectivas áreas de estudo, de forma ainda a ser definida pela Prefeitura de Maricá.

