Vermelhinhos do Recanto a Jaconé a partir de março Foto: Vinícius Manhães

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 13:04

Maricá - A partir do dia 5 de março começam a circular as novas linhas dos Vermelhinhos nos distritos de Inoã e Itaipuaçu, ampliando a circulação do transporte público gratuito oferecido pela Prefeitura de Maricá, através da Empresa Pública de Transportes (EPT ) para todos os distritos do município.

Dentre as novas rotas, Itaipuaçu contará com duas novas linhas, ambas com início na Praça do Ferreirinha (São Bento da Lagoa).



Uma será a Praça do Ferreirinha (Circular), que ligará a localidade de São Bento da Lagoa à Rua 128, no Jardim Atlântico Leste, passando pelo Barroco e Rua 34. Já a segunda linha, será a Praça do Ferreirinha x Itaocaia Valley, também circular, que passará pelo Barroco, Estrada de Itaipuaçu e seguindo pela Avenida Itaocaia Valley. Os horários, itinerários e todas as linhas estarão disponíveis no site da empresa e no aplicativo, a partir da próxima semana.



“Com essa ampliação dos Vermelhinhos, após algumas questões procedimentais, esperamos passar das atuais 21 mil pessoas transportadas por dia para 50 mil diariamente”, afirmou Celso Haddad, presidente da EPT.



Além do início da operação em Inoã e Itaipuaçu, as linhas da EPT que circulam no primeiro distrito (Centro) e no segundo distrito (Ponta Negra) passarão por uma reformulação a partir de 25 de fevereiro, buscando otimizar o transporte gratuito da cidade. Algumas rotas terão alterações do seu itinerário e numeração; outras serão divididas, originando novas linhas.