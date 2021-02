Bandido que tentou cometer um assalto é preso no centro da cidade na madrugada deste sábado 20/02 Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 12:14

Maricá - Um criminoso foi preso no bairro do Flamengo ontem (sexta-feira 19/02) por ter cometido vários assaltos em diversos bairros da cidade.

O bandido assaltou de Itaipuaçu um automóvel de aplicativo na Rua 33 e seguiu pro centro da cidade.



Chegando no Flamengo, o meliante seguiu um motoboy e o rendeu, o motoboy percebeu que criminoso estava com uma arma de brinquedo e reagiu ao assalto



Com a ajuda de um outro colega de trabalho o bandido foi imobilizado e a Policia Militar foi chamada.



Policiais Militares encaminharam o criminosos para a Delegacia de Maricá (82ª DP, no Centro). O carro do motorista de aplicativo será devolvido.