Mais um lote de vacinas chega a cidade. Foto: Marcos Fabrício

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 12:19 | Atualizado 20/02/2021 12:19

Maricá - Maricá recebeu ontem (sexta-feira 19/2) um novo lote de vacinas contra a Covid-19. Foram entregues 1.620 doses da chinesa Coronavac. Destas, 370 para a sequência de imunização, e 1.250 destinadas à aplicação da segunda dose para quem já recebeu a mesma vacina (o quantitativo foi o mesmo enviado antes). A previsão é que a imunização aconteça a partir da próxima semana. O lote foi trazido sob escolta da Polícia Militar do Centro de Distribuição da Secretaria Estadual de Saúde, em Niterói, até o Posto Central.



"Como a imunização contra a Covid-19 é realizada em 2 doses com intervalos de 14 a 28 dias, para a Coronavac, e de 28 dias, para a AstraZeneca, a Secretaria Estadual de Saúde (SES), faz remessas graduais de lotes, respeitada a programação desses intervalos, evitando o acúmulo de insumos nos municípios, antes deles poderem ser usados", explica a subsecretária de Saúde, Solange Oliveira. "A chegada dos lotes desta sexta-feira não acelera o nosso Cronograma Móvel, visto se tratarem de duas doses. Mas garantem a completa imunização de quem já recebeu a primeira", acrescenta.



Ainda segundo Solange, Maricá, diferentemente de outros municípios, somente avançará no cronograma com a garantia de poder completar a imunização com as duas doses, conforme diretrizes do Ministério da Saúde e SES e orientações do Ministério Público. "Temos a expertise, a logística e as equipes para vacinar toda a população em tempo recorde, se tivéssemos as doses para tal. Mas o mundo inteiro é obrigado a ter essa paciência histórica. Enquanto não temos um pool de vacinas nos mantemos no firme propósito de vacinar quem mais se expõe e que mais corre risco e, assim, reduzir a transmissão e as mortes por Covid-19", completa.



Além da chegada do novo lote de vacinas, equipes da Saúde, seguiram vacinando os idosos a partir de 90 anos em diferentes bairros da cidade. Os agentes de saúde passaram nesta sexta pela Barra, Bairro da Amizade, Ponta Grossa, São José de Imbassaí, Bambuí, Espraiado, Inoã, Chácaras de Inoã, Itaipuaçu (Recanto, Jardim Atlântico, ‘Minha Casa, Minha Vida’) e Centro. Até esta quinta-feira (18),foram aplicadas 3.164 doses.



De acordo com a Coordenadoria de Imunização da Secretaria de Saúde, a vacinação continua na faixa etária acima dos 90 anos, etapa que deve durar ainda alguns dias. "A demora se deve ao fato de estarmos aplicando a vacina na casa dos idosos, que é um grupo grande. Isso leva um tempo", justificou a coordenadora Ana Claudia Chavão.



A chegada da vacina na residência de Adelaide Gomes Sesana, que tem 90 anos, emocionou os familiares. “É uma alegria e um alívio muito grandes porque nós tínhamos dificuldade até para conseguir uma cuidadora para minha mãe, e por medo”, contou Vilma Zaguetti, de 70 anos, ao lado da cama da mãe. “Fiquei muito grata e agora espero a minha vez de me vacinar”, disse a filha.



Em outra parte do Centro da cidade, José Rodrigues da Silva mostrou disposição para receber sua dose aos 93 anos de idade. Depois de ser imunizado, no entanto, ele também se emocionou. “Estou muito feliz por isso porque esperei muito, e recomendo a todos que também se vacinem”, aconselhou o idoso, ao lado da família.