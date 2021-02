Criminosos assaltam lojas Americanas do Centro de Maricá Foto: O Maricá

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 12:22 | Atualizado 22/02/2021 12:32

Maricá - Infelizmente os índices de criminalidade vem aumentando em todos os bairros da cidade, desta vez uma das duas lojas da Rede Americanas, a do centro da cidade foi furtada na madrugada desta segunda-feira (22/02).

Os bandidos estouraram a parte de trás da loja e a invadiram pelo buraco. Televisões, telefones celulares e vários outros equipamentos eletrônicos foram furtados da loja, e os criminosos fugiram rapidamente após a ação do roubo.

A Polícia já solicitou as imagens do circuito fechado de câmeras de segurança para identificar os bandidos que realizaram a invasão seguida por roubo.



As investigações seguirão na 82ª DP no centro da cidade.