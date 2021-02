Mutirão de serviços em Itaipuaçu Foto; Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 16:27 | Atualizado 22/02/2021 16:27

Maricá - Desde o início de fevereiro, mais de 1.500 homens trabalham diariamente em diversas localidades de Itaipuaçu no grande mutirão feito pela Prefeitura de Maricá, através da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar). A previsão era para terminar nesta segunda-feira (22/02), as intervenções foram prorrogadas e não há um novo prazo de encerramento.



Do dia 1º até esta sexta-feira (19/02) foram executados 1.424,71 m² de serviços. Foram aplicadas 170 toneladas de massa asfáltica e mais de 20 ruas receberam o serviço de tapa- buraco. Ao todo, mais de 50 caminhões e mais de 20 escavadeiras atuaram nas diversas frentes de obra.



Também foram realizadas ações no Jardim Atlântico Leste, Rincão Mimoso, Itaocaia Valley, Barroco e Orla da praia. “São dezenas de obras que estão acontecendo no entorno de Itaipuaçu, várias ruas com meio fio, com calçada nova, com drenagem, com brita, serviço de capina, roçada, pintura, asfaltamento e sinalização de ruas. Esse mutirão tem sido muito positivo para o bairro de Itaipuaçu e eu tenho certeza que vai trazer qualidade de vida para os moradores do local”, comentou o presidente da Somar, Renato Machado



Nas orlas, o mutirão percorreu do Recanto até o quiosque do Guga, onde o trator fez a limpeza da via e da margem do canal, além do recapeamento da Rua 1 ao Recanto, e a recuperação da iluminação da via. Em Itaocaia Valley e no Bosque dos Flamboyants, fez o nivelamento do solo do canteiro central, capina e roçada em todo o bairro. Já no Rincão Mimoso, foi feito o nivelamento das ruas 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86 e 90.



Outras obras feitas como parte do mutirão, como a continuação da troca de solo e reforço da base na Avenida Beira Mar, na Rua 78 (entre a 35 e 36) e na Rua 80 (entre a 34 e 35) e a construção da nova passarela da Rua 13, no Jardim Atlântico Oeste, entre as ruas 36 e 37, realizando a limpeza do entorno, além da colocação de pedras entre a ponte e o terreno para oferecer mais segurança para quem passa pelo local.



Uma antiga reivindicação dos moradores do Jardim Atlântico também foi atendida pelo mutirão. A Prefeitura já entregou aos moradores a nova ponte sobre o Canal do Costa na Rua 53, oferecendo mais conforto e segurança para quem precisa se deslocar e utilizar a construção.