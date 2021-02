Vacinação antirrábica começa no próximo fim de semana em Maricá Foto: Marcos Fabrício

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 06:39 | Atualizado 23/02/2021 06:39

Maricá - A campanha de vacinação antirrábica em Maricá foi dividida em duas etapas pela Secretaria de Saúde. A primeira acontece no sábado (27) no primeiro e segundo distritos (Centro e Ponta Negra), e o drive-thru de 1º a 05/03. A segunda etapa será no dia 06/03, para o 3º e 4º distritos (Inoã e Itaipuaçu) enquanto o drive-thru de 8 à 12/03.



Para a imunização o tutor do animal deve leva-lo na guia e, quem tiver, colocar focinheira nos cachorros de porte médio a grande a fim de evitar brigas com outros animais. Não será necessária a carteira de vacinação do animal, pois será entregue um comprovante de vacinação datado.



Por conta da pandemia da Covid-19, não houve campanha de vacinação no ano passado, logo é de extrema importância que os tutores levem seus animais para serem vacinados este ano. Todas as pessoas deverão estar de máscara e respeitando o distanciamento social de, no mínimo, um metro e meio.



“Entendendo que a vacinação antirrábica é de total importância para a saúde pública, a Secretaria de Saúde de Maricá compreende que não pode ser mais adiada. Entretanto, todos devem tomar os cuidados necessários devido ao momento de pandemia que ainda enfrentamos e esperamos a adesão da população para que estejamos todos em segurança”, ressalta a secretária de Saúde de Maricá, Simone Costa.



A coordenadora de Vigilância em Saúde, Micheli Ferreira, pede a colaboração da população maricaense para que esta evite aglomerações. “Começamos hoje a colocar cartazes pela cidade e nos postos de vacinação e de saúde para divulgação dos locais e das datas da campanha. Teremos drive-thru nos dois momentos da vacinação justamente para agilizar o trabalho, dar mais velocidade. Assim, as pessoas vão esperar menos”, comenta.



Postos de Vacinação Antirrábica 2021 - 1º e 2º distritos



Dia 27/02 - de 9h às 17h



Posto 1 - Posto de Saúde Central



Posto 2 - Coordenadoria de Proteção Animal



Posto 3 - Garagem da Frota Municipal (pedreiras)



Posto 4 - Praça do Lelei (Cajú)



Posto 5 - USF Bairro da Amizade



Posto 6 - Escola Municipal Maurício Antunes Carvalho (Boqueirão)



Posto 7 - Escola Municipal Barra de Zacarias (Zacarias)



Posto 8 - Associação de Pescadores de Zacarias



Posto 9 - Escola Municipal João S. Bezerra (Divinéia)



Posto 10 - USF Guaratiba



Posto 11 - USF Bambuí



Posto 12 - Escola Municipal Antônio Rufino de Souza Filho



Posto 13 - USF Cordeirinho



Posto 14 - USF Ponta Negra



Posto 15 - Escola Municipal Amanda Pena (Bananal)



Posto 16 - PSF Espraiado



Posto 17 - Portaria do Condado (Condado)



Posto 18 - Escola Municipal Alfredo Nicolau (Marquês)



Posto 19 - Colégio Estadual Domício da Gama (Flamengo)



Posto 20 - Arena Flamengo



Posto 21 - Escola Municipal Benvindo Taques Horta (Ubatiba)



Posto 22 - USF Mumbuca



Posto 23 - Escola Estadual Prof° Cacilda Silva (Itapeba)



Posto 24 - Escola Municipal Antônio Lopes da Fontoura (Itapeba)



Posto 25 - USF Retiro



Posto 26 - Km 25, próximo a Serralheria Cardoso (Parque Nanci)



Posto 27 - USF Ponta Grossa



Posto 28 - CAIC Municipal Elomir Silva (Marine)



Posto 29 - USF São José de Imbassaí 1



Posto 30 - Quadra Esportiva Manu Manuela



Posto volante 31 - Escola Municipal Dilza Sá Rego (Jaconé) – 9h às 13h*



Posto volante 32 - Figueiras Rações (Vale da Figueira) – 13h às 17h*



Posto volante 33 - Escola Municipal Alcebíades Afonso Viana (Cachoeiras) – 9h às 13h*



Posto volante 34 - Escola Municipal Pindobas (Pindobas) – 13h às 17h*



Posto volante 35 - Escola Municipal Brasilina Coutinho (Lagarto) – 9h às 13h*



Posto Volante - Serra do Caboclo (Silvado)



Posto volante 36 - Escola Municipal João P. Machado (Manoel Ribeiro) – 13h às 17h*



Posto volante 37 - Sede da Guarda Ambiental (Espraiado) – 9h às 13h



Posto drive-thru - 1º e 2º distritos (Centro e Ponta Negra)



Local: ao lado da Coordenadoria de Abastecimento (Próximo a Defesa Civil)



Data: de 01/03/2021 à 05/03/2021



Horário: das 9h às 16h



Postos de Vacinação Antirrábica 2021 - 3º e 4º distritos



Dia 06/03, de 9h às 17h



Posto 38 - Escola Municipalizada Inoã



Posto 39 - USF Chácara de Inoã



Posto 40 - Escola Municipal Aniceto Elias (Inoã)



Posto 41 - PSF Inoã I



Posto 42 - PSF 2 Inoã



Posto 43 - Escola Municipal Ministro Luis Sparano (Spar)



Posto 44 - Escola Municipal Osdewaldo M. da Matta (Santa Paula)



Posto 45 - 6° UPAM (Barroco)



Posto 46 - Escola Municipal Rita Cartaxo (Itaocaia)



Posto 47 - Praça do Rincão Mimoso



Posto 48 - Associação Educacional Pinheiro Ginnasttasio (Antigo CEI - Barroco)



Posto 49 - SENAI – Pólo Itaipuaçu



Posto 50 - RJ 102, após a ponte quebrada



Posto 51 - USF Recanto



Posto 52 - Associação de Moradores do Jardim Flaboyant (AMABOFLAM)



Posto 53 - UBS Itaipuaçu



Posto 54 - PSF Jardim Atlântico



Posto 55 - Escola Municipal Marquês de Maricá (Itaipuaçu)



Posto 56 - Escola Municipal Prof°. Osvaldo Rodrigues (Cajueiros)



Posto volante 57 (Cassorotiba) - Condomínios Santa Paula I (9h às 12h) e II (13h às 17h)



Posto drive-thru - 3º e 4º distritos (Inoã e Itaipuaçu)



Local: Rua 83, próximo a Orla de Itaipuaçu



Período: de 08/03/2021 à 12/03/2021



Horário: das 9h às 16h