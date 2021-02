Abertura do canal da Barra Foto: Anselmo Mourão

Maricá - Uma semana depois do início dos trabalhos, a abertura do canal de Barra de Maricá está mais perto de ser concluída: com a retirada de areia do fundo e das laterais próximas à ponte, o espelho d’água da lagoa já se aproxima do ponto de ligação com o mar.

De acordo com a autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), a previsão é que o contato entre ambos os lados ocorra até este domingo (28/2), mas isso ainda depende das condições das marés na hora da abertura. Dez máquinas retroescavadeiras e duas pás mecânicas atuam na remoção da areia, para aumentar a profundidade do leito.



O objetivo da abertura do canal é renovar as águas do sistema lagunar de Maricá e oferecer a oxigenação necessária à sobrevivência das espécies que ali habitam. A Secretaria de Cidade Sustentável de Maricá lembrou, no entanto, que se trata de uma ação emergencial, com caráter preventivo.



“Precisamos de um estudo e de projetos mais elaborados sobre uma abertura periódica ou permanente da ligação com o mar. Quando os tivermos, vamos enviá-los para aprovação do órgão competente”, explicou o secretário Hélter Ferreira, referindo-se ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea).



Desde 2019, esta é a terceira vez que a ligação do mar com o sistema lagunar de Maricá é aberta também para melhorar sua oxigenação, sempre entre os meses de fevereiro e março. No último dia 15, o oxigênio reduzido em parte das lagoas causou a mortandade de peixes próximo à orla de Jacaroá, de onde foram recolhidas cerca de três toneladas de peixes mortos.



Neste século, houve ainda duas ocasiões em que o canal foi aberto por causa de enchentes na cidade. A primeira em 2010, depois da forte chuva que atingiu toda a região metropolitana do Rio; depois, uma nova abertura foi feita em 2016 após outra enxurrada cair sobre Maricá e causar inundações em diferentes pontos da cidade.