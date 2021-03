Campanha de vecinação antirrábica começou no último sábado, 27/02 Divulgação

Publicado 01/03/2021 11:51 | Atualizado 01/03/2021 11:51

Maricá - A campanha de vacinação antirrábica em Maricá já começou. Foi neste sábado, dia 27/02, os animais do 1º e do 2º distritos foram vacinados. Ao todo, foram aplicadas 16.400 doses pela Secretaria de Saúde.



“Contamos com uma ampliação dos postos de vacinação visando chegar à maior parte do nosso território, que é muito grande, e contando também com a não aglomeração das pessoas. Tivemos uma grande adesão da nossa população, então agradecemos, porque essa doença conta com 100% de letalidades dos casos, já que não tem tratamento. A gente só consegue trabalhar com a prevenção”, esclareceu a coordenadora de Vigilância em Saúde, Micheli Ferreira.



Gerente de Vigilância em Saúde Ambiental de Maricá, Ronald Marques completou: “O número de animais vacinados mostra o quanto a população está preocupada com o bem coletivo e o quanto nos apoia em nossas ações. Vamos ter agora do dia 01 ao dia 05/03, das 9h às 16h, uma vacinação drive thru que vai estar localizada perto da Defesa Civil. O objetivo é para evitar aglomerações por causa da pandemia da Covid-19”, frisou.



Apesar da vacinação ser no estilo drive thru, o animal só será vacinado se seu tutor estiver de máscara. O item também será obrigatório na segunda etapa da campanha que acontece no dia 06/03 nos 3º e 4º distritos e no drive-thru que inclui Inoã e Itaipuaçu de 8 à 12/03.