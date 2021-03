Irmãos são executados no MCMV de Itaipuaçu Foto de rede social

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 12:14

Maricá - Moradores do MCMV de Itaipuaçu viveram momentos de terror ontem (domingo 28/02), quando dois irmãos foram mortos a tiros em uma chacina que aconteceu no Condomínio.

Identificados como Thiago e Daniel, as vítimas eram irmãos gêmeos, segundo informações de amigos e familiares , eles eram trabalhadores, e foram obrigados a deitar no chão, sendo executados a tiros por homens encapuzados que chegaram em um carro branco.



Moradores relatam momentos de tensão no Residencial, devido já ter acontecido outra chacina onde cinco jovens foram mortos.



Policiais militares seguem no Condomínio e aguardam agentes da Polícia Civil para realizar a perícia técnica nos corpos.