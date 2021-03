A vacinação para Covid-19 em Maricá Foto: Evelen Gouvea

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 20:22

Maricá - A Prefeitura de Maricá já aplicou mais de 4.500 vacinas contra a Covid-19 desde 19 de janeiro, quando as primeiras doses de imunizantes chegaram à cidade: segundo balanço divulgado pela Secretaria de Saúde nesta segunda-feira (01/03), foram precisamente 4.534 vacinas aplicadas até a última sexta-feira (28/02), das quais 1.054 já correspondem à segunda dose e as demais 3.480 ainda à primeira etapa da imunização.



Neste momento, as equipes da secretaria seguem vacinando nos domicílios os idosos de 85 a 89 anos que já são cadastrados na Estratégia de Saúde da Família. Também estão sendo imunizados os profissionais de Saúde, e em seguida chegará a vez dos idosos de 80 a 84 anos, que também receberão a vacina em casa. A Secretaria de Saúde ressalta que o andamento do cronograma de vacinação dependerá da quantidade de doses que Maricá irá receber do governo do estado.



Com a estabilização dos indicadores de Covid-19 em Maricá que indicam um platô epidemiológico, o boletim informativo da Prefeitura sobre a pandemia, que já está em sua edição 349, passa, a partir desta segunda-feira (1/03) a ser publicado semanalmente, sempre às quartas-feiras – desde 17 de março de 2020, o documento era publicado diariamente. A evolução dos números da pandemia na cidade, no entanto, pode ser acompanhada também pelo Portal da Transparência (abrigado no site oficial da Prefeitura de Maricá), onde as informações seguirão sendo atualizadas diariamente.