Protesto na tarde desta segunda-feira no MCMV de Itaipuaçu, a motivação: o assassinato dos irmãos gêmeos na noite de domingo (28/01), moradores pedem paz e justiça. Foto: Wagner Chapman

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 20:46 | Atualizado 01/03/2021 21:14

Maricá - No fim da tarde de hoje, (segunda-feira 01/03) moradores do Condomínio Carlos Mariguella (MCMV) de Itaipuaçu, fizeram um protesto fechando a Estrada de Itaipuaçu após os assassinatos dos dois irmãos gêmeos na noite de domingo (28/02).

os moradores atearam fogo e impediram a passagem a de qualquer veículo na estrada, eles fizeram uma barricada com pneus, madeiras, galhos e várias outras coisas. O protesto tinha um objetivo (segundo os moradores) a paz dentro do condomínio e justiça pela morte dos irmãos.



Os assassinatos dos irmãos, Thiago e Daniel, foram obrigados a deitar no chão, sendo executados a tiros por homens encapuzados que chegaram em um carro branco, segundo moradores, foram parecidas com as da chacina dos cinco jovens no mesmo residencial no ano de 2018.



A Polícia Civil investiga o caso. Policiais Militares foram deslocados ao local do protesto para restabelecer a ordem na região.