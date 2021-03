Homem de 79 anos recebe uma bala perdida no "Risca a Faca" e é encaminhado ao Hospital Municipal Conde, no Centro da cidade. Foto: João Henrique

Maricá - Um homem de 79 anos foi baleado na Rua Fernando Mendes, no "Risca a Faca" no bairro de Inoã, foi um abala perdida que o atingiu num confronto entre Policiais Militares do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) e traficantes. Aconteceu ontem (segunda-feira 01/03).

Os agentes militares seguiam em um patrulhamento de rotina quando foram recebidos com vários disparos por criminosos na Comunidade. Houve uma intensa troca de tiros.



Identificado como Leilton, o senhor levou um tiro no braço e rapidamente foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro.

