Maricá poderá comprar as vacinas para imunizar a população municipal - Foto:REUTERS

Maricá poderá comprar as vacinas para imunizar a população municipalFoto:REUTERS

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 15:22

Maricá - Uma boa notícia para a população de Maricá e também de Niterói nesta sexta-feira (04/06).

As Prefeituras dos Municípios de Maricá e Niterói, através das suas Procuradorias, conseguiram obter importante vitória no enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Publicidade

A 4ª Vara Federal de Niterói acolheu o pedido apresentado para autorizar a importação da Vacina Sputnik V, deferindo parcialmente a tutela antecipada antecedente então apresentada.

Com isso, a ANVISA deverá emitir a autorização de importação em 72h, sob pena de multa, viabilizando o início dos trâmites burocráticos necessários ao ingresso do imunizante no Brasil.



Em atualização.