Homem é socorrido após se afogar na Praia de CordeirinhoFoto: Carlos Alberto

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 11:07 | Atualizado 04/06/2021 11:08

Maricá - No feriado de ontem (quinta-feria 03/06) um homem quase morre afogado na praia de Cordeirinho na região litorânea da cidade.

Identificado como Marcelo Alves de Matos de 48 anos, conseguiu sobreviver graças ao atendimento rápido que recebeu.

Populares informaram que um homem entrou no mar para salvar o seu filho que estava se afogando, quando ele também ficou preso na correnteza e também se afogou.



Após inúmeras tentativas conseguiram retorar o home de dentro da água, e ele recebeu os primeiros socorros de uma equipe de Atendimento Móvel de Urgência o SAMU, e também de Bombeiros do Destacamento de Maricá que já estavam na areia da praia



Marcelo, foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro da cidade.

