Fabiano Horta participa de live sobre fundos de royalties do petróleo - Foto: Divulgação

Fabiano Horta participa de live sobre fundos de royalties do petróleoFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 09:22

Maricá - O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, participa nesta segunda-feira, 14/06, de um debate com os prefeitos de Niterói, Axel Grael e de Ilha Bela, Toninho Colucci sobre fundos de reserva criados com os royalties do petróleo.

O reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antônio Cláudio Nóbrega e a especialista líder fiscal do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Cristina MacDowell, também participam do encontro, que conta com a moderação de Marília Ortiz, secretária de Fazenda de Niterói e de Fabio Waltenberg, professor de Economia da UFF.

Publicidade

A transmissão poderá ser acompanhada a partir das 9h30 pelas redes sociais (Facebook e YouTube) da Prefeitura de Niterói.

Além de experiências internacionais de Fundos Soberanos, os municípios terão a oportunidade de apresentar as características de seus fundos de reserva e os limites para a gestão desses recursos.

Publicidade

É importante ressaltar que todos tiveram a iniciativa de se estruturar para o futuro, para que suas cidades não sejam prejudicadas quando os recursos dos royalties do petróleo acabarem, embora cada um siga uma regra e modelo específicos de criação.

Maricá foi pioneira na iniciativa, em dezembro de 2017, tornando-se referência nacional por causa da aplicação correta de seus recursos.

Publicidade

"O Fundo Soberano de Maricá foi criado para que tenhamos a continuidade das políticas públicas sociais e de investimentos" declara Fabiano Horta.

Em pouco mais de três anos, a cidade alcançou a marca significativa de R$ 539 milhões em caixa e já rentabiliza R$ 21 milhões.

Publicidade

A expectativa da gestão é que em 10 anos, os depósitos ultrapassem R$ 2,5 bilhões.