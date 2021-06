Edinho Manhoso fará parte da atração - Divulgação

Publicado 13/06/2021 13:55 | Atualizado 13/06/2021 13:55

Maricá - O evento, transmitido pela internet, começa hoje (domingo 13/06), a partir das 14h. A programação com muito forró e arrasta-pé poderá ser acompanhada pelas redes sociais da prefeitura, Facebook e Youtube.

“Nesse ano de 2021, nós vamos comemorar diferente a nossa festa junina. Não vai ser com aquela emoção, com aquele calor humano que foi nos anos de 2017, 2018 e 2019, mas vai ser uma comemoração onde nós vamos tentar levar o máximo de alegria para dentro da residência de cada pessoa do nosso município”, explicou o secretário de Turismo, Robson Dutra.

Secretário de Cultura, Sady Bianchin falou sobre a importância da comemoração. "As festas populares, juninas, são tradicionais comportamentos de um determinado grupo social num território. São manifestações autênticas e espontâneas que habitam o inconsciente coletivo do imaginário de um povo. Viva a cultura popular. O único lugar, onde não somos colônia", disse.

Entre as apresentações está a boneca dançarina, que veio do Pernambuco e será conduzida pelo sambista e Rei Momo de Maricá, Cristiano Nascimento. “A expectativa com essa apresentação é de muita alegria. Em um momento como este, fica mais que provado que a música é um alento. A música traz alegria, conforta o coração e serve como escape para muitas ocasiões”, contou Cristiano, que teve a ideia criativa, após um vídeo na internet.

E para manter a tradição e saborear uma deliciosa comida típica. Que tal aproveitar o 1° Circuito Gastronômico Comida de Roça que a Secretaria de Promoção e Projetos Especiais está promovendo na cidade? São mais de 30 bares e restaurantes participando dessa primeira edição que resgata as tradições da culinária de interior.

O Circuito acontece nos próprios estabelecimentos, por delivery ou talk Away até o dia 30/06. Para conhecer todos os participantes e os pratos do “Comida de Roça” baixe gratuitamente o aplicativo Maricá Oficial na sua loja de celular de preferência, ou acesse www.conhecamarica.com.br.