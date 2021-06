Novos lotes de vacina contra Covid chega a cidade - Foto: Anselmo Mourão

12/06/2021

Maricá - A Prefeitura de Maricá recebeu, nesta sexta-feira, 11/06, um novo lote de doses de vacinas contra a Covid-19. Ao todo, a cidade recebeu 3.390 doses, sendo 2.340 Pfizer e 1.050 Astrazeneca, destinadas para a 1ª dose.

Todas as doses recebidas das vacinas estão sendo direcionadas para o Núcleo Municipal de Imunização Dr. Heitor da Costa Matta, localizado no Centro da cidade. A unidade conta com 7 câmaras refrigeradoras e 2 freezers científicos com capacidade de manter temperaturas de – 15 ºC a – 35 ºC graus centígrados.

Também nesta sexta-feira (11), foi concluída a imunização de pessoas em situação de rua. A ação realizada pela Secretaria de Saúde, entre os dias 9 e 11, vacinou 36 pessoas cadastradas pela equipe do Programa Consultório na Rua (CnaR). Está é a primeira vez que pessoas em situação de rua são incluídas no calendário vacinal nacional do país.

“A população em situação de rua é grupo prioritário para as campanhas de vacinação da Influenza (H1n1) e está inserido no Programa Nacional de Imunização (PNI) para a vacinação contra a Covid-19 desde o seu lançamento”, explicou a subsecretária de Saúde, Solange Oliveira. "A postura ativa, de busca e co-responsabilizacao com os usuários é o diferencial das equipes da ESF", acrescenta a subsecretária, referindo-se ao trabalho da equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Segundo Juliana Marins, enfermeira do CnaR, a vacinar a população é levar a igualdade para eles. " A vacinação dessa população é importante por dar visibilidade a estas pessoas”, concluiu.