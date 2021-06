Cultura realiza "I Mostra Online de Cinema de Maricá" - Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Publicado 15/06/2021 15:19

Maricá - Tendo como tema “Arte e Pensamento”, a Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Cultura, realiza de 21 a 30 de junho, a I Mostra Online de Cinema de Maricá. Entre as obras apresentadas estão documentários sobre artistas, poetas, pensadores e músicos brasileiros, além de filmes premiados em festivais nacionais e internacionais.



Todas as sessões serão transmitidas pelas páginas da Prefeitura de Maricá e da Secretaria de Cultura, presentes no Facebook e Youtube, às 16h, 19h e 21h.



A curadoria da I Mostra Online de Cinema de Maricá está a cargo dos produtores cinematográficos Cavi Borges e Fabrício Duque e o evento vai contar com mais de 20 obras de importantes cineastas nacionais, ao todo serão 30 sessões em 10 dias de evento.



A live de abertura da mostra acontece em 19/06, dia nacional do cinema, às 19h, e traz um importante debate com a presença confirmada de grandes nomes do cinema, entre eles, Flávio Tambellini, roteirista e produtor; Jayme Monjardim, diretor; Sílvio Tendler, cineasta e historiador; Cavi Borges, diretor, produtor e curador do evento; além de Sady Bianchin, diretor, poeta e secretário de Cultura de Maricá.



Segundo Sady Bianchin, a I Mostra Online de Cinema de Maricá será a maior mostra de cinema online sobre arte e pensamento já realizada no país.



"A arte é um instrumento de transformação social, a burguesia criou o seu deleite a fotografia em movimento, mas também criou sua reflexão", avaliou Sady. "A primeira mostra de Cinema de Maricá, com mais de 20 filmes, é a maior sobre esta temática no Brasil e foi a maneira que escolhemos para comemorar o dia nacional do cinema, celebrado em 19 de junho", explicou o secretário. "E, neste momento de pandemia, é a melhor maneira de levar o cinema para as casas dos maricaenses, com alegria e reflexão da sociedade", completou.



“Esse festival envolve muitos filmes, de muitos diretores importantes e marca o início do projeto de audiovisual que a Secretaria de Cultura de Maricá está desenvolvendo na cidade e, que por enquanto está sendo online, mas que em breve passará a ser presencial nesse cinema lindo que é o Cine Henfil”, afirmou Cavi Borges.



Ainda de acordo com Cavi, a mostra é o grande marco do ano do audiovisual de Maricá. “Essa iniciativa demonstra que Maricá, mais que nunca, vai investir na cultura e no cinema principalmente. E assim que for possível transformar o Cinema Público Henfil, com a presença de eventos, mostras e oficinas, em um grande polo cultural do estado do Rio de Janeiro”, concluiu.

Serviço:



DIA 21 - SEGUNDA



16h - HENFIL - de Angela Zoe



19h - ALDIR BLANC - DOIS PRA LÁ DOIS PRA CÁ - de André Sampaio



21h - DEDO NA FERIDA - de Silvio Tendler







DIA 22 - TERÇA



16H - PLÍNIO MARCOS - de Julio Calasso



19h - FERREIRA GULAR - de Silvio Tendler



21h - CACASO - NA CORDA BAMBA - de PH Souza







DIA 23 - QUARTA



16H - JANGO - de Silvio Tendler



19H - ESCOLAS EM LUTA - de Rodrigo T Marques



21h - SETENTA - de Emilia Silveira







DIA 24 - QUINTA



16H - SEMENTE DA MÚSICA BRASILEIRA - de Patricia Terra



19h - PAULO DA PORTELA - de Dermeval Neto



21H - CAUBY - de Nelson Hoineff







DIA 25 - SEXTA



16H - A OBRA DE ARTE - de Marcos Ribeiro



19h - OSCAR NIEMEYER - de Fabiano Maciel



21h - SIGILO ETERNO - de Noilton Nunes







DIA 26 - SÁBADO



16H - GERALDINOS - de Pedro Asbeg e Renato Martins



19H - AUTO DE RESISTÊNCIA - de Lula Carvalho e Nathara Neri



21H - CIDADE DE DEUS 10 ANOS DEPOIS - de Cavi Borges e Luciano Vidigal







DIA 27 - DOMINGO



16H - ANGEL VIANNA - de Cristina Leal



19h - MARCOS MEDEIROS - CODINOME VAMPIRO - de Vicente Duque Estrada



21h - MAYSA







DIA 28 - SEGUNDA



16H - CURTAS DE MARICÁ



19h - CURTAS FILMADOS EM MARICÁ



21h - CURTAS NACIONAIS







DIA 29 - TERÇA



16H - GERALDINOS - de Pedro Asbeg e Renato Martins



19H - COPA VIDIGAL - de Luciano Vidigal



21H - HERÓIS - de Cavi Borges







DIA 30 - QUARTA



16H - BANDEIRA DE RETALHOS - de Sérgio Ricardo



19h - BOB RUM - A HISTÓRIA DE UM SILVA - de Marcelo Gularte



21h - L.A.P.A - de Cavi Borges e Emílio Domingos