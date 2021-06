Programa Bairro Seguro, em Itaipuaçu - Foto: SECOM

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 17:01

Maricá - A Prefeitura de Maricá anuncia oficialmente nesta terça-feira, 15/06, através da Secretaria de Ordem Pública e Gabinete Institucionais (Seop), o programa Bairro Seguro.

A iniciativa da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) visa estreitar a comunicação da população dos bairros com os policiais militares, que atuarão sempre nos mesmos locais. Maricá é a única cidade, fora a capital, a receber o programa de policiamento de proximidade. A iniciativa será iniciada em Itaipuaçu.

“Trazer esse projeto para Maricá, onde já atua o Proeis, é motivo de muita satisfação e nós temos a certeza que o grande beneficiado com tudo será a população local. Itaipuaçu foi escolhido em razão das características como crescimento populacional e índices de criminalidade. Com a chegada do projeto, esperamos reduções significativas nos índices de criminalidade do bairro”, explicou o secretário de Ordem Pública, Júlio Veras.