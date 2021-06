Tartaruga é encontrada sem vida na Praia de Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Publicado 14/06/2021 13:59 | Atualizado 14/06/2021 13:59

Maricá - Foi encontrada uma tartaruga sem vida nesta manhã na Praia de Itaipuaçu. O corpo do animal já se encontrava em estado de decomposição.ado de decomposição.

O CTA adverte que ao encontrar algum animal marinho encalhado no litoral, seja ele vivo ou morto, entre em contato com o número 0800-009-5444. Para que os Serviços de Meio Ambiente com apoio da Guarda Municipal e Ambiental e do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da faculdade de Oceanografica (Maqua/Uerj) possam lidar adequadamente com a situação.