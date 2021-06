Internazionale Milano - Foto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 08:28

Maricá - A Inter de Milão, ex-clube de Ronaldinho Fenômeno e atual campeã Italiana de 2020/21 irá abrir uma academia do clube em Maricá para treinar e captar novos talentos entre crianças e jovens. A INTER Academy Maricá atenderá meninos e meninas de 4 a 17 anos. Os treinos acontecerão no E.C. Maricá, no Centro da cidade, e na Arena Palhate, em Itapeba.

A inter disponibilizará um aplicativo de celular no qual os pais e alunos poderão acompanhar o desenvolvimento em cada fundamento do futebol. Todos os dados dos atletas são monitorados pela Inter. Todos os professores passarão por um treinamento para se adaptarem à metodologia da Inter de Milão.

Todas as precauções mediante a pandemia de covid-19 estão sendo tomadas e é importante que os presentes no projeto utilizem máscara e façm uso de álcool em gel além de obedecer o distanciamento social.