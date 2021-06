Circuito Ecológico retorna às atividades com a travessia Espraiado/Tomascar - Foto: Clarildo Menezes

Circuito Ecológico retorna às atividades com a travessia Espraiado/TomascarFoto: Clarildo Menezes

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 08:33

Maricá - Quem gosta de fazer trilhas já pode se preparar. A partir de sábado (19/06) a Secretaria de Cidade Sustentável de Maricá, retoma as atividades quinzenais do projeto "Circuito Ecológico Caminhos de Maricá", realizando a travessia Espraiado/Tomascar. O programa foi suspenso desde 2020, devido a pandemia da Covid-19. O ponto de encontro para a trilha será na Sede das Unidades de Conservação de Maricá (Rua Thomas Colaço, s/nº, Espraiado - próximo à Cachoeira do bairro), às 8h.

Os interessados em participar da travessia, devem realizar a inscrição, a partir das 13h desta quarta-feira (16), através do telefone (21) 97107-8991 ou diretamente na Sede das Unidades de Conservação de Maricá. A travessia é considerada uma caminhada pesada, com trechos íngremes, levando cerca de 6 horas para a conclusão (ida e volta).

A trilha será feita respeitando protocolos sanitários de combate à Covid-19 (como uso obrigatório de máscaras e distanciamento de 1,5m), com um número reduzido de participantes, sendo uma forma de auxílio à saúde física, aspecto destacado pelo secretário de Cidade Sustentável, Helter Ferreira.

“Neste cenário pandêmico, a atividade física moderada aumenta a imunidade, ajudando no combate ao coronavírus. Maricá tem um potencial enorme para o circuito de caminhadas e oferecer um serviço gratuito com guias capacitados torna-se um incentivo para a adesão de novos caminhantes”, afirmou.

Serviço: Travessia Espraiado/Tomascar pelo Circuito Ecológico Caminhos de Maricá

Data: 19/06 (sábado)

Horário: A partir das 8h

Inscrições: A partir de 16/06 (quarta-feira) pelo telefone (21) 97107-8991 ou na Sede das Unidades de Conservação de Maricá

Ponto de partida : Sede das Unidades de Conservação de Maricá (Rua Thomas Colaço, s/nº, Espraiado - próximo à Cachoeira do bairro)

Trajeto: Início no Vale de São Francisco, no Espraiado, seguindo até o vilarejo de Tomascar (Tanguá).

Como chegar: A EPT tem linha para o Espraiado (E06, saindo da Rodoviária, às 7h30.

Traje: Usar roupa confortável, calçado com travas e boné, levando: máscara sobressalente; álcool 70%; água; lanche; roupa de banho; repelente; protetor solar; roupa extra, saco para seu lixo; além de remédios de uso pessoal.