Cine Henfil - Foto: Marcos Fabrício

Cine HenfilFoto: Marcos Fabrício

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 13:09

Maricá - A exibição dos filmes da I Mostra Online de Cinema de Maricá começa nesta segunda-feira (19/06) com sessões às 16h, 19h e 21h, transmitidas simultaneamente pelas redes sociais da Prefeitura de Maricá e da Secretaria de Cultura no Facebook e no Youtube.

O evento inédito, lançado no último sábado (19/06), acontece até o dia 30 de junho. Entre as obras estão documentários sobre artistas, poetas, pensadores e músicos brasileiros, além de filmes premiados em festivais nacionais e internacionais.

Publicidade

O primeiro filme da mostra é o documentário “Henfil”, da diretora Angela Zoé. Lançado em dezembro de 2018, a obra mostra uma proposta curiosa feita a uma turma de jovens animadores que é tentar trazer para a atualidade as obras do cartunista, jornalista e ativista brasileiro Henrique de Souza Filho, o Henfil, falecido em quatro de janeiro de 1988.

Já o segundo documentário é "Aldir Blanc - Dois pra lá, dois pra cá", uma cinebiografia do compositor, poeta e cronista carioca Aldir Blanc, morto em 2020, vítima da Covid19. Dos diretores Alexandre Ribeiro de Carvalho, André Sampaio e José Roberto de Morais a obra, lançada em 2004, tem como contexto a Zona Norte do Rio de Janeiro e também traz as primeiras incursões nos ensaios na quadra do Salgueiro e os blocos de carnaval do Estácio e subúrbio do Rio; os saraus de música e poesia em Paquetá e a participação nos Festivais da Canção no final dos anos 60 e início dos 70.

Publicidade

Fechando o primeiro dia da Mostra está o documentário de 2017, "Dedo na Ferida" do cineasta Silvio Tendler. Abordando o sistema financeiro e suas contradições, o filme faz um questionamento a respeito do discurso das autoridades financeiras de que não podemos gastar mais do que arrecadamos. Através de diversas entrevistas, é composto um panorama de como o capital pode influenciar a política, os governos e a vida cotidiana de qualquer pessoa.

Serviço:

Publicidade

Segunda-feira – 21/06 – Exibição nas páginas da Prefeitura de Maricá e da Secretaria de Cultura no Facebook e no Youtube.

16h – HENFIL – de Angela Zoé

Publicidade

19h – ALDIR BLANC – DOIS PRA LÁ DOIS PRA CÁ – de André Sampaio, Alexandre Ribeiro de Carvalho e José Roberto de Moraes

21h – DEDO NA FERIDA – de Silvio Tendler