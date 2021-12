Agentes da 82ª DP já iniciaram as investigações para capturar o criminosos que tentou matar o policial militar - Foto: Maurício Peçanha

Agentes da 82ª DP já iniciaram as investigações para capturar o criminosos que tentou matar o policial militarFoto: Maurício Peçanha

Publicado 28/12/2021 17:26

Maricá - Um agente da Polícia Militar foi baleado na manhã desta quinta-feira (28/12), o crime aconteceu na Rua 5, em Itaocaia Valley.



Segundo depoimentos de moradores e populares que estavam na RUa 5 na hora do crime, o policial estava conversando com outros homens em frente a um terreno baldio quando foi surpreendido por um homem armado que chegou de repente dentro de um automóvel Voyager e deu vários tiros no policial e fugiu em seguida.

O policial, Alex Correa Pereira, de 47 anos, recebeu os disparos na barriga e no quadril, sendo socorrido pelo seu filho que o levou rapidamente para UPA de Inoã.



Lá ele recebeu os primeiros socorros, e em seguida foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro da cidade onde foi levado com urgência para sala de cirurgia. O estado de saúde Alex Correa Pereira é grave.



Policiais da 82ª DP (Maricá)já começaram as investigações para localizar o criminoso que tentou assassinar o Policial Militar.