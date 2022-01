Prefeitura faz balanço de ações no Revellon - Divulgação

Publicado 03/01/2022 13:22

Maricá - A Prefeitura de Maricá divulga balanço de atendimentos e ações integradas dos principais órgãos que atuaram durante o réveillon na cidade, entre sexta-feira (31/12) até sábado (01/01). As secretarias de Trânsito, Ordem Pública, Defesa Civil e Saúde intensificaram os trabalhos para que moradores e turistas aproveitassem a chegada do novo ano com segurança e tranquilidade.

Durante a virada do ano, a Defesa Civil realizou 557 ações de prevenções nas praias e lagoas da cidade, além de sete salvamentos e 27 rondas nas orlas.

Atendimentos nos hospitais

A Secretária Municipal de Saúde realizou 730 atendimentos nas Unidades de Saúde de Urgência e Emergência do município, durante o dia 31/12 até 8h do dia 01/01. No Hospital Municipal Conde Modesto Leal, do dia 31/12 até as 8h do dia 01/01 foram 360 pacientes atendidos.

A UPA de Inoã registrou, das 24 horas do dia 31/12 até às 8h do dia 01/01, 202 atendimentos. A Unidade de Emergência 24 horas Santa Rita atendeu 168 pacientes do dia 31/12 até as 12h do dia 01/01.

Controle e fluxo de trânsito

Os oito pontos de queima de fogos foram cobertos pela fiscalização de trânsito, e a cidade contou com 23 interdições de vias, sendo maior concentração na Lagoa de Araçatiba e no Parque Nancy.

Além desses bairros, o efetivo também recebeu reforço nos outros dois bairros com maiores fluxos de veículos, sendo Ponta Negra e na Orla das Amendoeiras. O efetivo contou com um total de 86 orientadores.

“Nossa equipe fez o serviço de interdição, ordenamento e fiscalização de trânsito com maior intensidade em Araçatiba no horário próximo da queima de fogos, onde o trabalho de integração com as demais secretarias foi fundamental para que o trabalho pudesse ter logrado êxito nesse evento”, afirmou o secretário de trânsito, Márcio Carvalho.

Segurança e Ordem Pública

A Guarda Municipal (GM) e a Polícia Militar atuaram integradas para intensificar as ações de segurança nas ruas promovidas pela Secretaria de Ordem Pública e Gabinete Institucional. Ao todo, cerca de 90 agentes trabalharam na virada do ano em diversos pontos da cidade com apoio de 27 viaturas.

Durante os dois dias, nenhuma ocorrência complexa foi registrada pelas equipes. No sábado (01/01), agentes da Guarda Municipal registraram 178 notificações de trânsito, sendo seis veículos e quatro motocicletas, que foram removidos para o Pátio Municipal.